NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat JPMorgan nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 147 US-Dollar belassen. In Anbetracht der Unsicherheiten zu Beginn des zweiten Quartals habe die US-Großbank stark abgeschnitten, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Freitag vorliegenden Studie. JPMorgan habe zudem bewiesen, trotz der im Vergleich zum ersten Quartal gestiegenen Risikovorsorge profitabel wirtschaften zu können, wie die Renditekennziffern zeigten./gl/he;