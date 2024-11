FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jost Werke von 70 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer erziele trotz des Branchenabschwungs eine solide Profitabilität, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die vorab bereits gesenkten Zielsetzungen berücksichtigte er nun in seinen Schätzungen./tih/mis;