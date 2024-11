HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Jenoptik von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 35 auf 20,60 Euro gesenkt. Analyst Finn Kemper monierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die derzeit nur begrenzte Planbarkeit mit Blick auf das Jahr 2025. Er wird deshalb vorsichtiger für das Technologieunternehmen. Dieses habe selbst einen Mangel an Vertrauen ausgedrückt hinsichtlich der Nachfrage. Ein "Übergangsjahr" spiegele sich in den Konsensschätzungen noch nicht wider./tih/ajx;