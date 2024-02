NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Auf den ersten Blick liege das operative Ergebnis (Ebitda) um fünf Prozent über dem Analystenkonsens, schrieb Experte Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sprach insofern von starken Eckdaten des Technologiekonzerns./tih/men;