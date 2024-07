IONOS 28.60 EUR 5.24% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ionos von 23,20 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee äußerte sich am Mittwoch positiv zur Preissetzungsmacht des Spezialisten für Internetdienste. Dabei verwies er auf steigende Markenwerte und die Nachfrage im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Letztere fördere die Ertragsdynamik und das Bewertungspotenzial. Dies seien Schlüsselfaktoren für eine deutliche Aufwertung der Aktie gegenüber jenen von Mitbewerbern./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 05:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



