FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Ionos von 32 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger attestierte dem Internet-Dienstleister in einer am Freitag vorliegenden Studie einen soliden Geschäftsbericht für das Jahr 2024. Er bezog sich außerdem noch auf die Platzierung der übrigen Anteile des Investors Warburg Pincus, durch die der Streubesitz nun bei 35,4 Prozent liege. Gemessen am operativen Ergebnis für 2025 sei das beste Vergleichsunternehmen GoDaddy derzeit doppelt so hoch bewertet wie die United-Internet-Tochter./tih/he;