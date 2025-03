NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Intesa Sanpaolo nach Gesprächen mit Führungskräften italienischer Banken auf "Overweight" belassen. Deren Botschaften seien ermutigend gewesen und hätten den Fokus auf eine disziplinierte Fusions- und Akquisitionspolitik bei derzeitigen Transaktionen sowie langfristig attraktive Ausschüttungen an die Aktionäre gelegt, schrieb Analystin Delphine Lee in einem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Trotz der Unsicherheiten durch die US-Zollpolitik herrsche mit Blick auf Profitabilität, Kapitalschöpfung und -ausschüttungen Optimismus. Lee bevorzugt Intesa Sanpaolo weiterhin gegenüber Unicredit. Sie verweist auf robustere Erträge und höhere Kapitalrenditen. Doch auch Unicredit biete ein attraktives Chance-Risiko-Profil mit Kurspotenzial durch Übernahmen und die immer noch hohen Gewinnausschüttungen./gl/mis;