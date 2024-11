FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Die Italiener arbeiteten weiter an der Änderung des Narrativs der Anlagestory von Zinseinkünften zu Gebühreneinnehmen, schrieb Analyst Giovanni Razzoli in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/gl;