NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 2,60 auf 2,55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund des Kapazitätswachstums erwartet Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gedämpfteres zweites Quartal der britisch-spanischen Fluggesellschafts-Holding. Er betonte aber, die Aktie bleibe als "bester Netzwerk-Carrier" eine positive Empfehlung./tih/he;