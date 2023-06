NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ING auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein nahm angesichts der jüngsten Ereignisse in Russland eine Bestandsaufnahme der dortigen Geschäftsrisiken für Europas Banken vor, die das direkte Engagement in Russland, eine indirekte Abhängigkeit durch Geschäftstätigkeiten im Baltikum und Mittel- und Osteuropa sowie Auswirkungen einer höheren Volatilität im Rohstoffhandel berücksichtigt. Am stärksten in Russland exponiert sei die Raiffeisen Bank International, gefolgt von der OTP Bank und Unicredit, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Indirekte Auswirkungen könnten vor allem Erste Bank, KBC, Unicredit, Societe Generale und OTP Bank sowie Swedbank und SEB zu spüren bekommen. Unter den global agierenden Banken würde der Rohstoffhandel von Goldman Sachs am meisten von stärkeren Preisschwankungen profitieren, gefolgt von Morgan Stanley./gl/tih;