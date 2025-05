ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 20,50 auf 21,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Johan Ekblom schätzt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass das Nettozinseinkommen der niederländischen Bank im ersten Quartal am Tiefpunkt angekommen ist. Er sieht fortan Aufwärtschancen für den Analystenkonsens. Kapitalrückflüsse würden nur verzögert und nicht verweigert./tih/he;