ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING vor den am 2. Mai erwarteten Quartalszahlen von 21,00 auf 20,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom erwartet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie einen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangenen Vorsteuergewinn im ersten Quartal von 1,87 Milliarden Euro. Im Vergleich zum vierten Quartal 2024 rechnet er hingegen mit einem Plus von 2,5 Prozent./ck/he;