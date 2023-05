ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,60 Euro belassen. Analyst Johan Ekblom schrieb in einer ersten Reaktion am Donnerstag von guten Zahlen der Bank. So liege der Vorsteuergewinn um gut die Hälfte über der Konsensschätzung. Auch der angekündigte Aktienrückkauf übertreffe die Markterwartung um rund die Hälfte./bek/gl;