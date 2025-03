FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Van Lanschot Kempen sei ein attraktives Investment, schrieb Analyst Benjamin Goy in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum Kauf von Anteilen am Vermögensverwalter./ag/edh;