Börse Europa in Rot: STOXX 50 fällt mittags zurück

Am Dienstag fällt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.47 Prozent auf 4’213.26 Punkte zurück. Zuvor ging der STOXX 50 0.424 Prozent schwächer bei 4’215.19 Punkten in den Handel, nach 4’233.13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4’219.91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’189.80 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Stand von 4’684.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’508.57 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 22.04.2024, bei 4’364.60 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2.89 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4’826.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’921.71 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1.89 Prozent auf 4.43 EUR), Unilever (+ 1.83 Prozent auf 48.94 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.41 Prozent auf 115.20 GBP), Allianz (+ 1.35 Prozent auf 352.90 EUR) und BASF (+ 1.33 Prozent auf 42.51 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-3.89 Prozent auf 217.20 EUR), UniCredit (-3.40 Prozent auf 48.23 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.73 Prozent auf 41.05 CHF), Airbus SE (-2.56 Prozent auf 133.00 EUR) und Nestlé (-2.38 Prozent auf 85.89 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6’331’659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 263.648 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.41 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

