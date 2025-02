FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp attestierte dem Chipkonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen besser als erwarteten Auftakt in das Geschäftsjahr, was vor allem am China-Geschäft und den KI-Aktivitäten gelegen habe. Eine angehobene Umsatzprognose für das Gesamtjahr resultiere vor allem aus der Anpassung der Wechselkursprognose. Für die kommenden Quartale geht er von einer weiteren Verbesserung und einer Fortsetzung des Lagerabbaus im Automobil- und Industriesektor aus./tih/he;