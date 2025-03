NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Obwohl die anstehenden US-Zölle auf den Import von Autos und Autoteilen die US-Zulieferkette belasten werde, dürfte dies laut Analyst Janardan Menon die Erholungsaussichten der europäischen Auto- und Industriechiplieferanten nach der Korrektur der Lagerbestände nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Fahrzeugpreise dürften aber steigen und die Nachfrage nach US-Leichtfahrzeugen potenziell geringer werden, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie zur europäischen Halbleiterbranche. Das könnte sich negativ auf die Aussichten für Autochipzulieferer wie Infineon und STMicro auswirken./ck/he;