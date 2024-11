NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Über die konjunkturelle Schwäche hinaus habe der Chipkonzern die Chance auf strukturelles Wachstum und Marktanteilsgewinne, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ausgangslage, dass die Aktie im Jahr 2025 eine überdurchschnittliche Performance erzielt, sei gut./tih/edh;