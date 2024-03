ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Ein Zurückschrauben der Umsatzerwartungen für das Geschäft mit der Autoindustrie, welche viele Investoren für zu hoch hielten, könnte zu einer positiven Kursreaktion führen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Sorgen über die langfristigen Risiken für den Halbleiterkonzern in China teile er zwar. Der Markt überschätze aber das Tempo, in dem China die heimische Chipproduktion hochfahren könne./gl/zb;