NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon nach der Veröffentlichung des Berichts zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Während die Zahlen weitgehend den Erwartungen entsprochen hätten, habe der Chiphersteller sein Umsatzziel für das Gesamtgeschäftsjahr gesenkt, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei seien allerdings nur die Erwartungen im Nicht-Autogeschäft gekappt worden, was sich mit der von Konkurrenten mitgeteilten Schwäche decke. Er bleibt zuversichtlich für die Aktie und empfiehlt, in eine Kursschwäche hinzu zu kaufen./ck/ajx;