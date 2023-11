ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach einem turnusmäßigen Markt-Monitoring auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Chip-Lagerbestände stiegen weiter in Zeiten einer durchwachsenen Preisentwicklung, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bevorzugt weiter Branchenwerte, die stärker mit der Autoindustrie verstrickt sind und dabei entweder langfristige Verträge besitzen oder von der Elektromobilität profitieren. Infineon gehört daher zu seinen bevorzugten Aktien./tih/edh;