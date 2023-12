NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex nach Quartalszahlen von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain begründete dies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem starken Barmittelfluss des Modeproduzenten./ajx/ck;