NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der spanische Versorger dürfte von dem starken Anstieg der Wasserkraftproduktion profitiert haben, der sich positiv auf die Ergebnisse auswirken sollte, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kernkraftproduktion dürfte indes zurückgegangen sein./la/mis;