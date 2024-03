NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Iberdrola vor dem Hintergrund einer Kapitalmarktveranstaltung an diesem Tag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Der Strategieplan des Energieversorgers beinhalte zwischen 2022 und 2026 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate beim operativen Ergebnis (Ebitda) und beim Überschuss im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung und seine eigene liege beim Ebitda bei fünf Prozent. Mit Blick auf die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate beim Überschuss betrage die Konsensprognose hier ebenfalls fünf Prozent, seine eigene aber sieben Prozent./ck/ajx;