NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola mit Blick auf die geplante Komplettübernahme der US-Tochter Avangrid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Dieser Schritt untermauere seine Einschätzung, dass der spanische Versorger auch auf dem US-Markt aus eigener Kraft wachsen will, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei hinsichtlich des Deals positiv gestimmt./bek/mis;