NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Er rechne mit starken Zahlen des spanischen Versorgers, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management könne die Jahresziele noch einmal erhöhen./bek/tih;