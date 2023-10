NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Energieversorger dürfte am 26. Oktober unspektakulär solide Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlichen, schrieb Analyst Javier Garrido in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die energiepreisabhängigen Aktivitäten sollten stark gewachsen, das regulierte Geschäft aber schwach verlaufen sein./gl/edh;