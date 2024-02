FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Iberdrola nach Zahlen von 11,00 auf 10,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Jahr 2023 sei für den Energiekonzern ein gutes gewesen, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick habe ebenfalls positiv überrascht. Das nächste kursbewegende Ereignis dürfte der Kapitalmarkt am 22. März werden, erwartet Eisenmann. Er hält die Aktie bereits für recht hoch bewertet und bekräftigte daher sein Anlageurteil./ck/he;