NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Modekonzerns habe positiv überrascht, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Boss zeige im Branchenvergleich weiterhin eine gute Markendynamik in den größeren Märkten./gl/edh;