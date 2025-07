HUGO BOSS 38.40 CHF -1.83% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Die Saison der Quartalsbilanzen aus der Luxusgüterbranche nehme nun allmählich Fahrt auf, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Auch wenn es noch an Anzeichen einer Erholung mangele, so wollten die Investoren eine solche doch nicht verpassen. Bei Hugo Boss dürfte es Gegenwind von den Wechselkursen gegeben haben./bek/ag;

