NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach einer Branchenkonferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Nach einem Hänger im Mai hätten sich die Trends im Konsum- und Einzelhandelssektor im Juni wieder verbessert, schrieb Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Frühe Rabatte hätten in der Modebranche die Umsätze und die Bruttomargen belastet. Ein Rückgang des Tourismus treffe Hugo Boss weniger als andere Luxusmarken./bek/gl;