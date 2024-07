NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der zukünftige Chef Georges Elhedery sei bei den Marktakteuren hoch angesehen, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das nicht zuletzt dank seiner großen Erfahrung und seines bisherigen Abschneidens als Bankmanager./bek/mis;