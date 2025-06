NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 153 Euro auf "Hold" belassen. Ein Autorenteam um Analystin Glynis Johnson beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenbewertung mit aktuellen Entwicklungen der Baunachfrage. In Deutschland steige die Zuversicht, in Frankreich gebe es Lebenszeichen und in Großbritannien sei die Situation stabil. In den Vereinigten Staaten entwickele sich der Wohnungsbau weiter schleppend./tih/ag;