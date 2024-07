NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Analyst Graham Hunt gab in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf bevorstehende Berichte zum zweiten Quartal europäischer Infrastruktur-Konzerne. Die politische Unsicherheit werde zwar größer, doch in dieser Branche bringe dies vielversprechende Chancen mit sich. Er bleibt optimistisch vor allem für die Baubranche und regional für die USA./tih/bek;