NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 31 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit dem niedrigeren Kursziel reagierte Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die geplante Übernahme des Rüstungsherstellers ESG und eine damit möglicherweise verbundene Kapitalerhöhung. Der Experte rechnet damit, dass die Kapitalaufstockung noch in diesem Jahr über die Bühne geht./bek/ngu;