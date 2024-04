NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel vor Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Bei einem Gespräch mit dem Management des Konsumgüterkonzerns sei der Tenor mit Blick auf das Klebstoffgeschäft vorsichtiger gewesen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern sehe er das Risiko einer Enttäuschung, verglichen mit den Konsensschätzungen./edh/bek;