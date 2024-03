NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit dem US-Markt für Lebensmittel-, Haushalts- und Pflegeprodukte (Food & HPC). Das Wachstum in den Vereinigten Staaten bleibe gedämpft./tih/jha/;