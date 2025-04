NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Es gebe Anlass zur Hoffnung, dass die Herausforderungen des ersten Quartals ins zweite Halbjahr hinein abnähmen, schrieb Analyst David Hayes in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag/gl;