NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Henkel auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Eine Online-Veranstaltung des Konsumgüterkonzerns habe die Strategie zur Fokussierung auf wachstumsstarke Kernmarken und -märkte beleuchtet, die er begrüße, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/mis;