ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte mit einem organischen Umsatzplus von 2,9 Prozent aufwarten und damit über der Konsensschätzung von plus 2,6 Prozent liegen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/he;