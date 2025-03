NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 94,92 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nach drei fürchterlichen Jahren sei der chinesische Onlinehandel für Schönheitspflege 2025 besser gestartet, schrieb Analyst Callum Elliott in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Bruttowarenwert (GMV) von Henkels Beauty-Care-Bereich sei zwar im Februar noch deutlicher gesunken als im Januar. Die Marktanteile hätten sich allerdings geringfügig positiv entwickelt. Das GMV der wichtigsten Marke Schwarzkopf sei um ein Prozent gesunken./ag/edh;