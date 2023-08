NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Konsumgüterherstellers decke sich mit den Erwartungen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Unternehmen habe von seiner Preissetzungsmacht profitiert, während die Volumina zurückgegangen seien./bek/ck;