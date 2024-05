LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel nach Eckzahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern, der am 8. Mai sein komplettes Zahlenwerk vorgelegen wolle, habe bereits vorab Zahlen bekannt gegeben und die Jahresziele angehoben, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt scheine Henkel beim "Turnaround" gute Fortschritte zu machen./ck/he;