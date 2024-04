NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,40 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Kochboxenherstellers sei solide und wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei unwahrscheinlich, dass daraufhin die durchschnittlichen Analystenschätzungen nach oben revidiert würden und die Wahrnehmung besser werde. Die Bewertung der Aktie hält er zugleich für attraktiv. Das Papier sei "billig", schrie Diebel./ck/ngu;