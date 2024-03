NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach Geschäftszahlen für 2023 von 100 auf 99 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset begründete das etwas niedrigere Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit moderat niedrigeren Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und den Free Cashflow der Großreederei in diesem Jahr./bek/edh;