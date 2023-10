NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der Analyst Focus List der US-Bank. Vor den Quartalszahlen am 9. November habe er seine Schätzungen überarbeitet, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Rückversicherer bleibe angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung auf einem guten Weg, das Jahresziel eines Nettoergebnisses von mehr als 1,7 Milliarden Euro zu übertreffen./gl/he;