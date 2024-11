NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal von 290 auf 292 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Rückversicherer sei in großartiger Form, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Montag vorliegenden Studie. Der jüngst angekündigte Wechsel in der Unternehmensführung sollte für fortgesetzten Erfolg sorgen./bek/he;