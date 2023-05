NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Erwartungen seien mit durch die Bank guten Trends übertroffen worden, schrieb Analyst Derald Goh am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf dem Quartalsbericht./ag/gl;