Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück nach Gesprächen mit US-Investoren mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Im Jahr 2025 könnten die Preise im Rückversicherungsgeschäft stabil bleiben und über einen Dominoeffekt zur Aufrechterhaltung der Preisdisziplin auf dem gesamten Versicherungsmarkt beitragen, schrieb Analyst Michael Huttner in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Die Kapitalausschüttungen könnten im Zuge einer höheren Zinsvolatilität zwar nach oben oder unten beeinflusst werden. Angesichts der starken Solvabilitätsquote des Sektors hält er dieses Risiko jedoch für begrenzt./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2024 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



