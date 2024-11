NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Rückversicherers seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Philip Kett am Montag in seiner ersten Reaktion. Der Ausblick entspreche weitgehend den Erwartungen./edh/ag;